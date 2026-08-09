معسكر إسبانيا .. تفاصيل مران المسائي للأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا وحيدًا مساء اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت إسبانيا، خلال معسكر الفريق المقيم حاليًّا في إسبانيا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الاكتفاء بمران وحيد اليوم، في إطار البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق، والذي يسعى من خلاله الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام فريق بادالونا الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

ويخوض الأهلي حاليًّا معسكر إعداد في إسبانيا، يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري.