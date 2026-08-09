لا وعود بأرقام خارج امكانيات النادي.. إعلامي يكشف قاعدة الأهلي في التجديد والصفقات

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «الأهلي خط أحمر» على فضائية الأهلي، أن إدارة النادي وضعت قاعدة واضحة في التعامل مع اللاعبين سواء الراغبين في الانضمام للفريق أو الموجودين وتسعى الإدارة لتجديد عقودهم.

وقال محمد فارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي حاطط قاعدة واضحة مع اللي عايز يضمه أو اللي عايز يجدد له».

وأوضح أن النادي يحدد وفقًا لإمكانياته المالية القيمة التي يستطيع دفعها، وفي حال موافقة اللاعب على المقابل المالي تتم الصفقة أو التجديد، بينما في حالة عدم الاتفاق يحق للاعب البحث عن خيار آخر.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على لاعبي الأهلي الحاليين، مؤكدًا أن النادي لن يوافق على بيع أي لاعب طالما لم يصله عرض مالي مناسب يجعله يفكر في رحيله قبل نهاية عقده.

وشدد فارس على أن الأهلي يقدر جميع اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم أو التجديد لهم، لكن هذا التقدير يأتي وفقًا لمصلحة النادي وإمكانياته، وليس من خلال تقديم وعود لا تملك الإدارة ضمان تنفيذها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفارق يكمن بين تقدير اللاعب وفقًا لمصلحة النادي وقدراته المالية، وبين تقديم وعود أو أرقام لا تستطيع الإدارة الوفاء بها.