إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم "الست لما" بعنوان "سلملي"

أطلق صناع فيلم "الست لما" للنجمة يسرا، الأغنية الدعائية للعمل المقرر طرحه فى دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري، وذلك ضمن الحملة الترويجية للفيلم.

الأغنية تأتي بعنوان "سلملي" وتغنيها حنان أحمد من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

فيلم الست لما يشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من : ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، محمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

أبطال فيلم الست لما

ويشارك فى الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام، وحمدي الوزير. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية.

وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.