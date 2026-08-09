وفاة أحد العاملين وإصابة 5 آخرين.. سقوط صخرة داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال بمنجم السكري

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تلقيها بلاغًا من شركة السكري لمناجم الذهب، يفيد بوقوع حادث سقوط صخرة داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض بمنجم السكري بالصحراء الشرقية.

وأسفر الحادث، وفقًا للتقرير المبدئي، عن وفاة أحد العاملين، ويدعى عبد الرحمن نبيل محمود، وإصابة خمسة آخرين، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقد أفادت التقارير الطبية الأولية بأن حالتهم مستقرة.

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ببالغ الحزن والأسى فقيد الواجب عبد الرحمن نبيل محمود، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وزملائه، وموجهًا بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأسرته.

كما وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة.

ووجه المهندس كريم بدوي هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث، وسرعة الوقوف على أسبابه، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة داخل المنجم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقد تم إيقاف الأعمال بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض مؤقتًا، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتأكد من توافر كافة اشتراطات وإجراءات السلامة قبل استئناف العمل.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن سلامة العاملين والحفاظ على أرواحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تتابع تطورات الحادث وحالات المصابين أولًا بأول