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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتفقد حقل البركة بأسوان.. ويؤكد: إمدادات الغاز والوقود مستقرة

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقع إنتاج حقل البركة بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، التابع لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، لمتابعة سير العمل بجهاز حفر وصيانة الآبار الجديد، والوقوف على تنفيذ برنامج صيانة وإحياء عدد من آبار البترول الخام، تمهيدًا لإعادتها إلى الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية.

وكان وزير البترول قد اطمأن، خلال زيارته المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، على استقرار الموقف التشغيلي للشبكة، مؤكدًا أن إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء وجميع قطاعات الاستهلاك مؤمنة بالكامل.

كما راجع الوزير خطة تأمين احتياجات السوق المحلية خلال شهر أغسطس، واطلع على الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، موجهًا باستمرار المتابعة، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أي متغيرات، بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد.

وأكد أن ما تحقق من استقرار في منظومة الإمدادات يعكس نجاح الاستعدادات المبكرة والسيناريوهات الاستباقية التي تم وضعها قبل فصل الصيف، والتنسيق الكامل بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية التي جرى إعدادها مسبقًا أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع المستجدات، بما يضمن استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز والوقود، والحفاظ على استقرار التغذية لقطاع الكهرباء وكافة القطاعات.

وأضاف أن الوزارة تواصل المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة عناصر منظومة الإمداد، بما يضمن أعلى درجات الاعتمادية والمرونة في مواجهة أي مستجدات، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي واستدامة إمدادات الطاقة.

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