بعد استهداف سفينة النفط السعودية.. أسعار البترول ترتفع عالميا

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع و عكست اتجاهها، خلال تعاملات بعد الظهيرة، اليوم الأربعاء، و ذلك مع تجدد المخاوف حول استمرار اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.46% إلى 76.12 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.97% إلى 80.13 دولار للبرميل.

وفي التعاملات المبكرة اليوم جرى تداول عقود "برنت" دون مستوى 80 دولارا للبرميل مع انتطار المستثمرين مآل المفاوضات بين واشنطن وطهران، معولين على استئناف الملاحة عبر ‌مضيق هرمز.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية استهداف سفينة النفط السعودية "وفاء" بعدد من الصواريخ في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة.