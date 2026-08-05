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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حرب القيادة الذاتية تشتعل.. وايمو تهاجم ماسك: لن تنجح بدون الليدار

تقنية الليدار وايمو
تقنية الليدار وايمو
عزة عاطف

أكد "ديمتري دولجوف" الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "وايمو" (Waymo)، أن الاعتماد حصرًا على الكاميرات في تطوير السيارات الذاتية القيادة يواجه سقفًا أمنيًا يمنعه من الوصول إلى مستوى الأمان الفائق المطلوب للاستغناء المباشر عن السائق البشري. 

ويأتي هذا التصريح كرد كاشف لرؤية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الذي وصف تقنية الليدار (Lidar) سابقًا بأنها "مهمة غير مجدية" واعتمد كليًّا على الكاميرات البصرية.

حدود الكاميرات وأهمية الاستشعار المتعدد

أوضح دولغوف أن الكاميرات توفر صورًا عالية الدقة والألوان وتناسب أنظمة مساعدة السائق التي تماثل قدرة العين البشرية، لكنها تعاني عند مواجهة أشعة الشمس المباشرة، أو الظلام الدامس، أو العواصف الترابية. 

ولتجاوز هذه العقبات، تعتمد وايمو على منظومة هجينة تدمج الكاميرات مع حساسات الليدار والرادار؛ حيث يحدد الليدار الأبعاد ثلاثية الأبعاد بدقة، بينما يخترق الرادار الضباب والأمطار لقياس السرعة، مما يضمن استمرار الرؤية بدقة عالية حتى في ظروف الرؤية المعدومة.

سقف الأمان ومقارنة الأرقام الميدانية

سجلت وايمو أكثر من 220 مليون ميل من القيادة الذاتية بدون وجود سائق بشري خلف عجلة القيادة، محققة انخفاضًا في الحوادث المؤدية لإصابات خطيرة بنسبة 94% مقارنة بالسائقين البشر. 

وفي المقابل، أظهرت بيانات تسلا تسجيل 380 ألف ميل فقط للقيادة بدون سائق. 

وأكد دولجوف أن تحقيق أمان يتجاوز القدرات البشرية يحتاج إلى مستشعرات متعددة تعمل بشكل مستقل لضمان السلامة الميدانية في حال تعطل أحد النظم.

القيادة الذاتية 2026 تقنية الليدار وايمو سيارات وايمو الذاتية كاميرات تسلا الذكية إيلون ماسك

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