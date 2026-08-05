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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جنرال موتورز تتحدى جيميناي.. وتطور ذكاءً اصطناعيًا خاصًا لسياراتها

نظام OnStar جنرال موتورز
نظام OnStar جنرال موتورز
عزة عاطف

أعلنت مجموعة “جينرال موتورز” عن بدء تطوير مساعد ذكي مدمج خاص بطرازاتها لعام 2026، وذلك بعد أشهر قليلة من دمج نظام “جوجل جيميناي” في ملايين السيارات التابعة لعلامات كاديلاك وشفروليه وجي إم سي وبويك. 

وتستهدف الشركة من هذا المشروع إنشاء نظام ذكاء اصطناعي أصلي يمتلك وصولًا مباشرًا إلى البيانات الميكانيكية والأنظمة التشغيلية للمركبة، وهو ما لا تستطيع البرمجيات العامة توفيره.

التكامل المباشر مع بيانات المركبة والصيانة التنبؤية

أوضحت الشركة أن المساعد الذكي الجديد سيعتمد على الربط المباشر مع منصة "OnStar" وأنظمة الاتصال عن بُعد (Telemetry) الخاصة بـ "جينرال موتورز"، مما يتيح له قراءة الحالة الميكانيكية والتنبؤ بأعمال الصيانة الدورية وتقديم تشخيص فوري للأعطال. 

وخلافًا للنظم العامة التي تقتصر على الاستجابة للأوامر الصوتية البسيطة، يمكن للمساعد الجديد تنفيذ إعدادات معقدة بأمر واحد، مثل "وضع الأطفال" الذي يضبط التكييف والمقاعد وإغلاق الأبواب والنظام الصوتي تلقائيًا في الوقت نفسه.

التعايش بين النظامين وحماية بيانات المستهلك

أكدت جنرال موتورز أنها لن تستبدل نظام "جوجل جيميناي"، بل سيعمل النظامان جنبًا إلى جنب داخل المقصورة؛ حيث يتولى جيميناي الإجابة عن الاستفسارات العامة والترفيهية، بينما يختص المساعد الجديد بكل ما يتعلق بأداء السيارة وتفاصيلها الميكانيكية. 

وتتعاون المجموعة مع مطور رئيسي لنماذج اللغات الكبيرة (LLM) لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على حفظ البيانات البرمجية ومنع مشاركتها مع أطراف خارجية، مما يضمن استقلالية المنظومة الرقمية للشركة وتعزيز خدمات الاشتراكات المستقبليّة.

جوجل جيميناي تقنيات السيارات 2026 الذكاء الاصطناعي في السيارات مساعد جنرال موتورز الذكي نظام OnStar جينرال موتورز

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