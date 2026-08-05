مرسيدس - AMG الكهربائية تحطم الأرقام القياسية قبل طرحها رسميًا

سجلت سيارة مرسيدس AMG CLA 45 4MATIC+ الكهربائية بالكامل رقمًا قياسيًا جديدًا على حلبة "نوربورجرينج نوردشلايفه" الألمانية، محققة زمنًا قدره 7:32.070 دقائق لتصبح أسرع سيارة في فئتها على هذه الحلبة الشهيرة.

وتفوقت السيارة الرياضية المدمجة على طرازات كهربائية أعلى منها في القدرة الحصانية مثل تسلا موديل S بلايد وبورش تايكان توربو S، لتثبت قدرة قسم AMG على نقل DNA السباقات إلى الفئات الكهربائية بالكامل.

إنجاز قياسي على أطول حلبات العالم

أكمل سائق الاختبارات كافين بيرغر اللفة القياسية البالغ طولها 20.8 كيلومترًا (12.9 ميلًا) في 28 يوليو 2026 وسط أجوائ صيفية جيدة؛ حيث بلغت درجة حرارة الهواء 24 درجة مئوية.

وجرى تنفيذ الاختبار بسيارة قياسية مخصصة للإنتاج التجاري دون إجراء تعديلات على الهيكل أو نظام التعليق، مع الاعتماد على إطارات بيريللي "P Zero Trofeo RS" الرياضية. وتمكنت السيارة من تحطيم الرقم السابق لنسخة الوقود التقليدي CLA 45 S بفارق بلغ 13 ثانية كاملة.

أداء ميكانيكي بـ 3 محركات كهربائية

تعتمد مرسيدس AMG CLA 45 على منظومة دفع متطورة تضم 3 محركات كهربائية ذات تدفق محوري (محرك على المحور الأمامي ومحركان على المحور الخلفي).

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 671 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1758 نيوتن/متر، ما يتيح للسيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.7 ثانية فقط.

كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي الذكي 4Matic مع هندسة كهربائية تعمل بجهد 800 فولت لدعم الشحن السريع.

مرسيدس AMG CLA 45

توزيع الطاقة وإدارة الأداء على الحلبة

أوضح الدكتور ستيفان ويكباخ، رئيس مجلس إدارة مرسيدس AMG، أن هذا الإنجاز يعكس آلاف الساعات من العمل والتطوير الهندسي.

وأكد أن تحقيق الزمن القياسي لم يعتمد على القوة المباشرة فحسب، بل اعتمد على الإدارة الذكية لتوزيع الطاقة بين المحركات الثلاثة وفقًا لتضاريس الحلبة، ما ضمن توفير أقصى درجات التماسك والسرعة أثناء الخروج من المنطفات الضيقة وتحقيق سرعات مرتفعة على المسارات المستقيمة.