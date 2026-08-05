قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
انطلاق تنسيق الجامعات.. آليات تسجيل الرغبات ونصائح مهمة للطلاب
القبض على فتاة ادعت التعدي عليها من سائق نقل ذكي بالقاهرة
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آليات القبول بالجامعات
التعليم العالي تكشف أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2026/ 2027 وتوجه رسائل مهمة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس - AMG الكهربائية تحطم الأرقام القياسية قبل طرحها رسميًا

مرسيدس AMG CLA 45
مرسيدس AMG CLA 45
عزة عاطف

سجلت سيارة مرسيدس AMG CLA 45 4MATIC+ الكهربائية بالكامل رقمًا قياسيًا جديدًا على حلبة "نوربورجرينج نوردشلايفه" الألمانية، محققة زمنًا قدره 7:32.070 دقائق لتصبح أسرع سيارة في فئتها على هذه الحلبة الشهيرة. 

وتفوقت السيارة الرياضية المدمجة على طرازات كهربائية أعلى منها في القدرة الحصانية مثل تسلا موديل S بلايد وبورش تايكان توربو S، لتثبت قدرة قسم AMG على نقل DNA السباقات إلى الفئات الكهربائية بالكامل.

إنجاز قياسي على أطول حلبات العالم

أكمل سائق الاختبارات كافين بيرغر اللفة القياسية البالغ طولها 20.8 كيلومترًا (12.9 ميلًا) في 28 يوليو 2026 وسط أجوائ صيفية جيدة؛ حيث بلغت درجة حرارة الهواء 24 درجة مئوية. 

وجرى تنفيذ الاختبار بسيارة قياسية مخصصة للإنتاج التجاري دون إجراء تعديلات على الهيكل أو نظام التعليق، مع الاعتماد على إطارات بيريللي "P Zero Trofeo RS" الرياضية. وتمكنت السيارة من تحطيم الرقم السابق لنسخة الوقود التقليدي CLA 45 S بفارق بلغ 13 ثانية كاملة.

أداء ميكانيكي بـ 3 محركات كهربائية

تعتمد مرسيدس AMG CLA 45 على منظومة دفع متطورة تضم 3 محركات كهربائية ذات تدفق محوري (محرك على المحور الأمامي ومحركان على المحور الخلفي). 

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 671 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1758 نيوتن/متر، ما يتيح للسيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.7 ثانية فقط. 

كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي الذكي 4Matic مع هندسة كهربائية تعمل بجهد 800 فولت لدعم الشحن السريع.

مرسيدس AMG CLA 45

توزيع الطاقة وإدارة الأداء على الحلبة

أوضح الدكتور ستيفان ويكباخ، رئيس مجلس إدارة مرسيدس AMG، أن هذا الإنجاز يعكس آلاف الساعات من العمل والتطوير الهندسي. 

وأكد أن تحقيق الزمن القياسي لم يعتمد على القوة المباشرة فحسب، بل اعتمد على الإدارة الذكية لتوزيع الطاقة بين المحركات الثلاثة وفقًا لتضاريس الحلبة، ما ضمن توفير أقصى درجات التماسك والسرعة أثناء الخروج من المنطفات الضيقة وتحقيق سرعات مرتفعة على المسارات المستقيمة.

مرسيدس AMG CLA 45
مرسيدس مرسيدس AMG CLA 45 السيارات الكهربائية حلبة نوربورغرينغ 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

فستان صيفي.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ طبيب يوضح

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد