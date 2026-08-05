قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشارك في اجتماع ثلاثي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس
الجامعة العربية: المخاطر التي تتعرض لها القدس تتطلب تحركا عاجلا
بعد إحالة أوراقها للمفتي.. القصة الكاملة لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
الحكومة تبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في المصانع
جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"
ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
تغيير نظام إختبارات القبول في مدارس المتفوقين ونقاط جديدة للتقييم|قرار عاجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر المواطنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية بعد انتهاء ذروة الموجة شديدة الحرارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، وسط استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق خلال ساعات الصباح.

تحسن ملحوظ في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا

أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد تحسنًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة تغيرات في طبقات الجو العليا، وهو ما ساهم في تراجع حدة الموجة الحارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح حاليًا بين 35 و36 درجة مئوية، وهي معدلات أقرب إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

وأوضح القياتي أن نشاط الرياح على أغلب المناطق يسهم في تلطيف الأجواء والحد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، رغم استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال فترات النهار.

رطوبة مرتفعة وشبورة مائية صباحًا

الطقس غدا - القبة الحرارية

ولفت متنبئ هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور حفاظًا على سلامة المواطنين.

تحذير لرواد الشواطئ

حالة الطقس غدا

وأشار إلى وجود ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط، داعيًا المواطنين ورواد الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إرشادات المنقذين حفاظًا على سلامتهم أثناء الاستمتاع بالمصيف.

الأحوال الجوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد