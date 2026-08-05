انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر المواطنين

تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية بعد انتهاء ذروة الموجة شديدة الحرارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، وسط استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق خلال ساعات الصباح.

تحسن ملحوظ في درجات الحرارة

أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد تحسنًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة تغيرات في طبقات الجو العليا، وهو ما ساهم في تراجع حدة الموجة الحارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح حاليًا بين 35 و36 درجة مئوية، وهي معدلات أقرب إلى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

وأوضح القياتي أن نشاط الرياح على أغلب المناطق يسهم في تلطيف الأجواء والحد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، رغم استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال فترات النهار.

رطوبة مرتفعة وشبورة مائية صباحًا

ولفت متنبئ هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بإرشادات المرور حفاظًا على سلامة المواطنين.

تحذير لرواد الشواطئ

وأشار إلى وجود ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط، داعيًا المواطنين ورواد الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إرشادات المنقذين حفاظًا على سلامتهم أثناء الاستمتاع بالمصيف.