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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"إعلامي الوزراء": حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات

"إعلامي الوزراء": حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات
"إعلامي الوزراء": حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات
أ ش أ

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال عدة إنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جهود الدولة لتعزيز التوسع بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية عبر حزمة متكاملة من الحوافز والاستثمارات؛ بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المستهدفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإتاحة حوافز تمويلية وضريبية متكاملة، بجانب التوسع في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى بالقطاعات ذات الأولوية؛ بما يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز الحوافز والتيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعي، والتي شملت منح خصم ضريبي من التكاليف الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وتطبيق ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%، فضلًا عن منح حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروع الذي يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.

كما تضمنت الحوافز رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة، إلى جانب إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بعائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

وفي السياق، حددت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، سبع قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والصناعات الإلكترونية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى عدد من المشروعات الصناعية بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات ومكوناتها، حيث تم إنشاء مصنع "سوميتومو" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون ضفيرة سنويًا، وبحجم استثمارات بلغ 155 مليون يورو، فضلًا عن مجمع النصر للسيارات الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 600 أتوبيس وميني باص سنويًا، إلى جانب 20 ألف سيارة سنويًا، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه.

كما تناولت الإنفوجرافات قطاعي المعدات الكهربائية والصناعات الهندسية والإلكترونية، واللذين شهدا توسعًا ملحوظًا من خلال عدد من المشروعات الصناعية، من بينها مصنع "سامسونج" بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا، وباستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار، وكذلك إنشاء مجمع "بيكو" بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون جهاز سنويًا، وباستثمارات 110 ملايين دولار.

واستعرضت أيضًا أبرز المشروعات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويأتي في مقدمتها مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية سنوية 10.3 ألف طن من الغزول والوبريات، إلى جانب إنتاج 1.9 مليون قطعة ملابس وبطاطين و8.3 مليون متر من الأقمشة سنويًا باستثمارات تبلغ 27 مليار جنيه.

ويضم القطاع أيضًا مصنع شركة "إيجيبت كادي" للمنسوجات، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف طن من الأقمشة سنويًا، كما تصل تكلفته الاستثمارية 100 مليون دولار.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية، أشارت الإنفوجرافات إلى عدد من المشروعات الصناعية الكبرى من بينها مصنع "مكسيكانو" والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 5 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن من الدقيق المجروش سنويًا، فضلًا عن مصنع "القناة للسكر" بتكلفة استثمارية مليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480 ألف طن سنويًا، إلى جانب مصنع "أتيكو فارما إيجيبت" باستثمارات 60 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 50 مليون زجاجة محاليل سنويًا بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلتين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة الصادرات الصناعية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية تعميق التصنيع المحلي القيمة المضافة للمنتج المصري

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