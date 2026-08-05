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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد
رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد
أمل مجدى

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة،  صباح اليوم ، المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الهيئة، يرافقها وفد من المجلس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد.

وخلال الزيارة، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها وتمنياتها للمستشار أبو العزم بدوام النجاح، مشيدةً بمسيرته القانونية ودوره في تعزيز مكانة هيئة قضايا الدولة كركيزة أساسية للعدالة وحماية القانون. كما أكدت على عمق العلاقات المؤسسية بين المجلس والهيئة، خصوصًا في الملفات المشتركة التي تمس قضايا المرأة والمساواة وتمكينها قانونيًا.


من جانبه، ثمّن المستشار عبد الناصر أبو العزم هذه اللفتة الكريمة، معبرًا عن اعتزازه بزيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة والوفد المرافق، ومشيدًا بدور المجلس الحيوي في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية ودعم تمثيلها في كافة المواقع القضائية والحقوقية. وأكد على استعداد الهيئة لتقديم كامل الدعم القانوني والفني لكل ما من شأنه تعزيز دور المرأة في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة 2030.


جاء اللقاء في أجواء ودية تعكس روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، كما شهد النقاش حول سبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالحماية القانونية للمرأة ودعم حقوقها الدستورية والقانونية، في إطار حرص هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة على توحيد الجهود لخدمة المجتمع المصري.
ضم وفد المجلس كل من الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ، وكلا من المستشار محمد عافيه ، والمستشار محمد سويدان  المستشارين  القانونيين  للمجلس. 


ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء  السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والسيد المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، والسيد المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والسيدة المستشارة نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشئون المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية.

القومي للمرأة المرأة المجلس القومي للمرأة قضايا الدولة أمل عمار

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