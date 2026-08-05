قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"
عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين
الرئيس السيسي لنظيره اليوناني: نبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستقرار الأوضاع في المنطقة
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور
من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تقترب من مستويات قياسية بدعم نتائج الشركات

الأسهم الأوروبية تقترب من مستويات قياسية بدعم نتائج الشركات
الأسهم الأوروبية تقترب من مستويات قياسية بدعم نتائج الشركات
أ ش أ

تداولت الأسهم الأوروبية بالقرب من مستوياتها القياسية، مدعومة بموجة جديدة من النتائج المالية الإيجابية للشركات وتراجع أسعار النفط، ما ساعد المستثمرين على تجاوز المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المتباينة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع تعزيز نتائج الأعمال الفصلية القوية لشركات الرعاية الصحية والصناعة والخدمات اللوجستية ثقة المستثمرين.

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%.

وساهم تراجع تكاليف الطاقة في دعم الأسواق الأوروبية، بعدما انخفض خام برنت بنسبة 1.4%، مما خفف الضغوط الصعودية على عوائد السندات السيادية.

كما تلقت شهية المخاطرة دعمًا حذرًا من التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بعدما أكد مسؤولون في قطر أن الوسطاء يحققون تقدمًا مطردًا نحو تسوية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، رغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة، وهو ما اعتبرته الأسواق نمطًا مألوفًا من التحديثات الدبلوماسية التدريجية دون تحقيق انفراجات فورية.

ولا تزال الميزانيات العمومية القوية للشركات ورفع توقعات الأداء المالي يشكلان عامل دعم رئيسيًا للأسهم الأوروبية. فبالرغم من استمرار التقلبات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، فإن الأداء القوي للأرباح، خاصة في القطاعات ذات الهوامش الربحية المرتفعة مثل الصناعات الدوائية والبنية التحتية للطاقة، يمنح المستثمرين أسبابًا للاستمرار في الاحتفاظ باستثماراتهم.

وشهدت الأسواق أداءً قويًا للشركات، إذ رفعت شركة نوفو نورديسك الدنماركية توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على علاجات السمنة والسكري من فئة جي إل بي-1، إلا أن سهم الشركة تراجع بنسبة 3.4%.

وفي المقابل، قفز سهم شركة سيمنس إنرجي الألمانية بنسبة 5% بعدما تجاوزت أرباحها في الربع الثالث توقعات السوق، مستفيدة من الارتفاع الكبير في الطلب على معدات شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة المرتبطة بالتوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم مجموعة "دي إتش إل" للخدمات اللوجستية بنسبة 1.7% رغم إعلانها نتائج فصلية فاقت التوقعات وتعزيز برنامج إعادة شراء الأسهم.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة هاينكن بنسبة 2.5% بعد تسجيل زيادة في أرباح التشغيل خلال النصف الأول من العام، مدعومة بإجراءات خفض التكاليف، التي شملت إلغاء نحو 3000 وظيفة، بما ساعد على تعويض تباطؤ نمو أحجام المبيعات في بعض الأسواق.

وفي قطاع التكنولوجيا، تركزت الأنظار على شركات معدات تصنيع أشباه الموصلات، بعدما أفادت وسائل إعلامية بأن شركتي إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس الكوريتين الجنوبيتين تدرسان استخدام معدات تصنيع الرقائق التي تنتجها شركة أدفانسد مايكرو فابريكيشن إكويبمنت الصينية، في مؤشر على استمرار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في آسيا.

كما تراجع سهم شركة إنفينيون تكنولوجيز بنسبة 2.5% عقب إعلان نتائج الربع الثالث.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى الولايات المتحدة، حيث يترقبون صدور تقرير إيه دي بي لوظائف القطاع الخاص لشهر يوليو، والذي يُعد مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل الأمريكي قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

الأسهم الأوروبية النتائج المالية الإيجابية تراجع أسعار النفط التوترات الجيوسياسية مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد