قفزة في أسهم طرابزون سبور بـ البورصة بعد ضم النجم المصري محمد صلاح

حققت أسهم نادي طرابزون سبور التركي مكاسب ملحوظة في بورصة إسطنبول، بالتزامن مع التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في صفقة جذبت اهتمامًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.

وبحسب وسائل إعلام تركية، ارتفع سهم النادي المدرج تحت الرمز TSPOR بأكثر من 12% خلال ثلاثة أيام، بعدما انتقل من 0.919 ليرة تركية في 3 أغسطس إلى 1.030 ليرة في تعاملات 5 أغسطس، مسجلًا أيضًا ارتفاعًا يوميًا يقارب 5.1%.

وجاء هذا الصعود عقب إعلان طرابزون سبور، عبر منصة الإفصاح العامة التركية (KAP)، دخوله في مفاوضات رسمية مع محمد صلاح، وهو الإعلان الذي لفت أنظار المستثمرين بالتزامن مع الزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الصفقة.

وأوضحت التقارير أن الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر، إلى جانب قيمته التسويقية الكبيرة، كان لهما دور بارز في تنشيط تداولات سهم النادي، مع تزايد اهتمام المستثمرين الذين رأوا في الصفقة فرصة لتعزيز الحضور التجاري والإعلامي لطرابزون سبور.

ويعد طرابزون سبور واحدًا من الأندية التركية المقيدة في بورصة إسطنبول، لذلك يلتزم بالإفصاح عن أي مفاوضات رسمية تخص صفقات اللاعبين، باعتبارها من المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر في حركة السهم وقرارات المستثمرين داخل السوق المالية.