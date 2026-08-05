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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

خبز
خبز

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن قرار رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا من 1.5 جنيه إلى جنيهين تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان مطروحًا منذ فترة، وتحديدًا خلال فترة وزير التموين السابق.

وأضاف “غراب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن الجميع يشعر بالحزن بسبب قرار زيادة أسعار الخبز الفينو والسياحي، إلا أن الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الدقيق، فرض اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن سعر طن الدقيق شهد زيادة بنحو 3,500 جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز، مؤكدًا أن هذه الزيادة جعلت رفع أسعار الخبز الفينو والسياحي أمرًا لا مفر منه لضمان استمرار عمل المخابز.

خبز المخابز أحمد موسى

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