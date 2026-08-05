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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | انفعال بسمة وهبة.. وتحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية.. وهل دخلت مصر حزام الزلازل؟

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

خبير : تداعيات أزمة مضيق هرمز تمتد إلى أسعار السلع في أوروبا

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن الحرب الأمريكية الإيرانية لم تنعكس على الاقتصاد الأوروبي فقط، وإنما امتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي بأسره؛ لأن المنطقة التي تضم مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس، تُعد القلب النابض للتجارة العالمية وطرق النقل البحري.

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

أكد الدكتور جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية، أن الحرائق الواسعة التي تشهدها عدد من الدول الأوروبية تعكس التأثير المباشر للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة عالميًا، مُحذرًا من أن السنوات المقبلة ستشهد موجات حر أكثر شدة، وظواهر جوية متطرفة قد تؤثر في الأمن الغذائي والموارد المائية، ما يستدعي استعدادًا أكبر من مختلف دول العالم، خاصة المنطقة العربية.

بسمة وهبة : شيرين عبد الوهاب رقم واحد عندي في الوطن العربي

دعت  الإعلامية بسمة وهبة، إلى دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب مع عودتها إلى جمهورها، مؤكدة أن الاهتمام يجب أن ينصب على فنها وصوتها، لا على مظهرها أو حياتها الخاصة. 

دي حشرية | انفعال بسمة وهبة على الهواء بسبب شيرين

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، موجة التنمر التي طالت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع عودتها إلى الساحة الفنية، مؤكدة أن الأولى بالجمهور  الاحتفاء بعودتها الفنية بدلاً من الانشغال بتفاصيل حياتها الشخصية: «طيب بصوا بقى يا جماعة، هننقل وننتقل إلى برضه تنمر آخر وفنان آخر من ضمن الفنانين اللي نالهم قسط من التنمر، والحقيقة زي ما بيقولوا تزييف الحقائق، ولو ما كانش فيه زيف حقائق فهو برضه التنمر». 

نشأت الديهي منفعلًا بعد تشييع 112 شهيدًا في غزة : أين ضمير العالم؟

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء بعد الصور التي انتشرت بتشيع 112 شهيدًا من عائلة واحد في قطاع غزة بعد انتشال رفاتهم من الأنقاض.

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ أستاذ الاستشعار عن بعد يحسم الجدل

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أن مصر ليست ضمن نطاق الأحزمة الزلزالية المعروفة، مشددًا على أن الزلزال الذي وقع مؤخرًا في السويس لا يعني دخول البلاد في حزام زلزالي.

5 فوز.. تامر أمين: منتخب يد الناشئات يقدم ملحمة رياضية في بطولة العالم

علق الإعلامي تامر أمين، على  الأداء البطولي الذي يقدمه منتخب مصر للناشئات في بطولة العالم لكرة اليد في رومانيا.

أحمد موسى: تحريك أسعار الخبز الفينو والسياحي فقط

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار وزير التموين يتعلق بالعيش السياحي وملوش علاقة بالعيش البلدي ولازم على المواطن التأكد من الوزن والوزن قبل ما تمشي.

كلوا بطيخ .. جمال شعبان يكشف مفاجآت بعد شائعات الهرمونات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات كثيرة حول فاكهة البطيخ، موضحًا أنه يحب البطيخ لما يمتلكه من فوائد صحية.

مش هسايرك في الكلام | رئيس شعبة المخابز لوزير التموين : الأسعار مزعلانا

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو الصادر عن وزارة التموين يعود إلى دراسة أُعدت منذ أكثر من عام خلال فترة الوزير السابق الدكتور علي المصيلحي، مشيرًا إلى أن الشعبة لم تشارك في مناقشة القرار بصيغته الحالية مع وزير التموين، لكنها ستلتزم بتنفيذه مع بحث ملاحظات أصحاب المخابز خلال اجتماع مرتقب مع الوزير.

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