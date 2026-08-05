الجيش الأمريكي يستخدم 80% من صواريخ ثاد ونصف الـ«باتريوت» خلال الحرب ضد إيران |تفاصيل

استنفد الجيش الأمريكي ما يقارب 80% من صواريخه الاعتراضية لمنظومة ثاد، خلال الحرب ضد إيران.

وأفادت شبكة CNN نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قادة عسكريين كبار حذروا البنتاجون من أن مخزون الذخائر "منخفض بشكل خطير". ويزعم التقرير أن الولايات المتحدة لا تملك سوى نصف مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية الذي كان لديها في بداية الحرب.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز خلال 3 أشهر من الاعتداءات الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحًا وحرًا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي.

وأضاف في بيان، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ساعدت القوات الأمريكية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح رغم العدوان الإيراني غير المبرر.