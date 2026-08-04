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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محدودية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات في إيران

حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
أ ش أ

ظلت حركة السفن المرصودة عبر مضيق هرمز محدودة للغاية، اليوم /الثلاثاء/، في ظل تصاعد الهجمات على السفن والتهديدات الإيرانية، ما زاد من المخاوف الأمنية لدى مالكي السفن وأطقمها الذين يدرسون عبور هذا الممر المائي.

وشهد نشاط الشحن البحري هدوءًا، اليوم /الثلاثاء/، بعدما عبرت ست سفن صغيرة فقط المضيق في الاتجاهين، أمس /الاثنين/، مع تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بها بالقرب من إيران، من بينها سفن لنقل البضائع السائبة وناقلات غاز البترول المسال، وذلك وفقًا لبيانات شركة "كبلر" المتخصصة في النقل البحري.

كما عبرت ناقلة نفط خام فارغة من طراز "أفراماكس"، تحمل اسم "تيارا" والخاضعة لعقوبات أمريكية، إلى داخل الخليج العربي مع إيقاف جهاز الإرسال الخاص بها، وذلك بعد بقائها قبالة سواحل سلطنة عمان منذ مطلع يوليو، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ويوم الأحد الماضي، ألغت ناقلة النفط العملاقة "إيجيبت بروسبيريتي" محاولة مغادرة الخليج العربي بعد تلقيها تهديدات مباشرة عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية، فيما أفاد أفراد طاقمها بسماع دوي انفجارات في المنطقة المجاورة، وذلك بحسب تحذيرات أصدرتها شركات استشارات أمنية اطلعت عليها وكالة "بلومبرج".

وكانت الناقلة العملاقة محملة بالنفط الخام العراقي ومتجهة إلى الصين، وتظهر بيانات تتبع السفن أنها ترسو حاليًا قبالة دبي، وتخضع الناقلة لسيطرة مجموعة "سينوكور" الكورية الجنوبية، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

ورغم ذلك، لايزال النفط الخام يغادر الخليج العربي، لكن في الغالب على متن ناقلات قامت بإيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بها، بينما تعبر السفن الفارغة المضيق بالطريقة نفسها.

وأظهرت بيانات شركة "فورتيكسا" أن 4 ناقلات نفط عملاقة جدًا عبرت مضيق هرمز منذ مطلع الأسبوع، ومن المقرر أن تحمل شحنات من الإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر.

وبشكل عام، هيمنت سفن نقل البضائع السائبة الجافة على حركة الملاحة المرصودة في الاتجاهين عبر باب المندب، بينما خرجت شحنة واحدة فقط من النفط الخام الروسي إلى خليج عدن يوم /الاثنين/.

حركة السفن مضيق هرمز صاعد الهجمات السفن التهديدات الإيرانية

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