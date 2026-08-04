الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

اقترب النجم محمد صلاح من العودة إلى نادي روما الإيطالي، في خطوة قد تعيد "الفرعون المصري" إلى الملاعب التي شهدت انطلاقته الحقيقية في الكرة الأوروبية، بعد سنوات من التألق بقميص ليفربول الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة روما تدرس بجدية التعاقد مع صلاح، مستغلة العلاقة التاريخية التي تجمع اللاعب بالنادي وجماهيره، في ظل سعي "الذئاب" لتدعيم صفوف الفريق بأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

ويُعد روما المحطة الأبرز في مسيرة صلاح داخل الدوري الإيطالي، بعدما انضم إليه في عام 2015 قادمًا من تشيلسي، وقدم مستويات استثنائية جعلته أحد أفضل لاعبي "الكالتشيو"، قبل انتقاله إلى ليفربول، حيث كتب فصلًا جديدًا من المجد، محققًا دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وعددًا كبيرًا من الألقاب الفردية والجماعية.

ورغم أن المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية حتى الآن، فإن عودة صلاح إلى ملعب الأولمبيكو ستكون واحدة من أكثر الصفقات إثارة في سوق الانتقالات، خاصة أن جماهير روما لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة للنجم المصري الذي ترك بصمة لا تُنسى بقميص "الجيالوروسي". وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الصفقة، وما إذا كان "الفرعون" سيعود بالفعل إلى جحر الذئاب، أم يواصل رحلته مع تحدٍ جديد في محطة أخرى من مسيرته الكروية.