قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل
عاصفة تهز عرش إنفانتينو.. تمرد داخل فيفا وتحركات لسحب الثقة قبل الانتخابات| تفاصيل
صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون مستفيد.. الخدمات الجديدة المقدمة من التأمينات الاجتماعية
جنرال موتورز تخسر رهانها على Apple CarPlay في سياراتها
الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة مياه لمدة 4 سنوات
الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات
حسين لبيب يشكر سفير الإمارات ويؤكد: نتطلع لتعزيز التعاون الرياضي العربي
لا تتوقف.. غارات من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الخزانة: أمريكا وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا
حمزة عبد الكريم يقنع برشلونة.. ويغير حسابات النادي في الميركاتو
تأكيدا لصدى البلد.. خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة في الجيزة
صعود أم هبوط جديد؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب الزقازيق تستقبل وفد طلاب التبادل الدولي من 8 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي

طب الزقازيق
طب الزقازيق
محمد الطحاوي

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق وفد طلاب التبادل الدولي المشاركين في برنامج التبادل الطلابي لهذا العام، في إطار دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور الدكتور حسن عاشور أستاذ جراحة الأورام والمشرف الأكاديمي للجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق، والاستاذ أحمد يوسف مدير عام الكلية.

اكد الدكتور محمود طه أنه ضم الوفد طلابًا من المجر وإسبانيا ورومانيا وفرنسا وماليزيا وتونس والتشيك، يمثلون عددًا من الجامعات المرموقة حول العالم، وذلك ضمن برنامج ينفذ بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق (ZMSSA)، بهدف تبادل الخبرات العلمية والثقافية، وتنمية المهارات الإكلينيكية، وتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي بين الجامعات.

ورحب الدكتور محمود مصطفى طه بالطلاب الضيوف، معربًا عن سعادته باستضافتهم في كلية الطب البشري ومستشفيات جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن برامج التبادل الطلابي تعد من أهم وسائل دعم التعاون الدولي وإعداد أطباء يمتلكون رؤية عالمية وخبرات علمية وثقافية متنوعة، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والطبية.

وأشاد عميد الكلية بالدور الذي تقوم به الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق (ZMSSA) في تنظيم البرنامج واستقبال الوفود الدولية، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس المكانة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، وتعزز حضورها على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور حسن عاشور ان كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق تستمر في دعمها لبرامج التبادل الطلابي والتعاون الدولي، إيمانًا بأهمية الانفتاح الأكاديمي وبناء جسور التواصل مع المؤسسات التعليمية حول العالم، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

الزقازيق بجامعة الزقازيق التبادل الدولي الخبرات الأكاديمية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

الخبز السياحي والفينو

بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أرشيفية

العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

إيران تحدد شروطها لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز وتربطها بضمانات أمنية وتفاهم مع عُمان

الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف

الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف

سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا

سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا

بالصور

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

منها الصداع والدوخة.. 7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد