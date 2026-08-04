طب الزقازيق تستقبل وفد طلاب التبادل الدولي من 8 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق وفد طلاب التبادل الدولي المشاركين في برنامج التبادل الطلابي لهذا العام، في إطار دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بحضور الدكتور حسن عاشور أستاذ جراحة الأورام والمشرف الأكاديمي للجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق، والاستاذ أحمد يوسف مدير عام الكلية.

اكد الدكتور محمود طه أنه ضم الوفد طلابًا من المجر وإسبانيا ورومانيا وفرنسا وماليزيا وتونس والتشيك، يمثلون عددًا من الجامعات المرموقة حول العالم، وذلك ضمن برنامج ينفذ بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق (ZMSSA)، بهدف تبادل الخبرات العلمية والثقافية، وتنمية المهارات الإكلينيكية، وتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي بين الجامعات.

ورحب الدكتور محمود مصطفى طه بالطلاب الضيوف، معربًا عن سعادته باستضافتهم في كلية الطب البشري ومستشفيات جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن برامج التبادل الطلابي تعد من أهم وسائل دعم التعاون الدولي وإعداد أطباء يمتلكون رؤية عالمية وخبرات علمية وثقافية متنوعة، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والطبية.

وأشاد عميد الكلية بالدور الذي تقوم به الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق (ZMSSA) في تنظيم البرنامج واستقبال الوفود الدولية، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس المكانة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، وتعزز حضورها على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور حسن عاشور ان كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق تستمر في دعمها لبرامج التبادل الطلابي والتعاون الدولي، إيمانًا بأهمية الانفتاح الأكاديمي وبناء جسور التواصل مع المؤسسات التعليمية حول العالم، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.