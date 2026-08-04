لا تتوقف.. غارات من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في أنحاء القطاع، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة، بينها شرق مخيم البريج، إلى جانب غارة على سيارة مدنية في طريق الرشيد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وإطلاق نار كثيف باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي.

وأضاف جبر أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ بدء وقف إطلاق النار، وفق معطيات فلسطينية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1250 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وأشار إلى أن عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض لا تزال تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الإمكانات، فيما شُيّع 112 فلسطينيًا من عائلة أبو شريعة بعد انتشال رفاتهم من موقع استُهدف في نوفمبر 2023.