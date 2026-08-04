برلماني: اجتماع القاهرة المرتقب يؤكد أن مصر تقود المسار السياسي لإنهاء الحرب في غزة

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، يمثل خطوة جديدة تعكس الثقة الدولية في الدور المصري، ويؤكد أن القاهرة لا تزال الطرف الأكثر قدرة على إدارة جهود التهدئة وتحريك مسار التسوية في القضية الفلسطينية.

مصر تتحرك بمنهج ثابت يقوم على الحوار والتفاوض

وقال إن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تستند إلى حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على وقف نزيف الدم، وهو ما جعلها تحظى بثقة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وأن مصر تتحرك بمنهج ثابت يقوم على الحوار والتفاوض وتغليب الحلول السياسية، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة، وهو ما عزز مكانتها كوسيط موثوق يحظى بقبول جميع الأطراف.

وأوضح غنيم أن الدولة المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة عن بذل جهود سياسية ودبلوماسية وإنسانية مكثفة من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، و منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع تعكس مكانتها كركيزة أساسية في أي تحرك دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن الاجتماع المرتقب لا يقتصر على متابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما يمثل محطة مهمة لضمان الالتزام بالتعهدات المتفق عليها، وتذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، بما يهيئ الأجواء للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا داخل قطاع غزة، وأن نجاح هذه الجهود سيمهد الطريق أمام إطلاق عملية إعادة الإعمار، وعودة الخدمات الأساسية، وتخفيف معاناة المدنيين، فضلًا عن تقليص أعداد النازحين، وهو ما يمثل أولوية إنسانية وسياسية في الوقت الراهن.

وشدد الدكتور السعيد غنيم على أن القيادة السياسية المصرية أثبتت منذ بداية الأزمة أنها تتحرك وفق استراتيجية واضحة تستهدف الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل الداعم الرئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني، والمدافع عن إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن نجاح الاجتماع المرتقب في القاهرة سيكون خطوة مهمة نحو تثبيت التهدئة وفتح المجال أمام مسار سياسي شامل يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ويؤكد مجددًا أن مصر ستبقى صاحبة الدور المحوري في إدارة هذا الملف الإقليمي شديد التعقيد.