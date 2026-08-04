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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حادث مأساوي في الغربية.. وفاة فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها في زفتي

الفتاة الضحية بالغربية
الفتاة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة فتاة عشرينية تدعي دنيا السيد أبوزيد إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء تعليق ستائر مما تسبب في وفاتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الفتاة المذكورة .

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وفاة فتاة 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة فتاة سقطت شرفة منزلها زفتي

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