قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
طلبوا فدية 5 ملايين.. قرار عاجل ضد المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح الإسلامية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. ماذا تغير؟
بمده محددة.. "الإسكان الاجتماعي" يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري
حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في ٢٧ مسجدًا
الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في ٢٧ مسجدًا
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» بجميع المديريات الإقليمية، وذلك في ٢٧ مسجدًا على مستوى الجمهورية، خلال المدة من الأحد ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م حتى الثلاثاء ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي ضمن جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية الهادفة إلى نشر صحيح الفكر، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، وفي مقدمتها: مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

ويتناول الأسبوع الثقافي ثلاثة موضوعات رئيسة، النجاح الحقيقي بين الدنيا والآخرة، ويتناول هذا الموضوع مفهوم النجاح في الإسلام، وأنه لا يقتصر على التفوق المادي أو الدنيوي، بل يقوم على تحقيق التوازن بين عمارة الأرض والعمل الصالح، والحرص على رضا الله تعالى، بما يجعل الإنسان ناجحًا في دنياه، وفائزًا في آخرته.

 الرفق بالحيوان بين الشرع والسلوك

كما يتناول الأسبوع موضوع الرفق بالحيوان بين الشرع والسلوك، ويبرز هذا الموضوع عناية الإسلام بالحيوان، ويدعو إلى الرحمة به، والإحسان إليه، وعدم إيذائه أو تعذيبه، مؤكدًا أن الرفق بالحيوان خلق إسلامي أصيل، وسلوك حضاري يعكس القيم الإنسانية التي جاء بها الشرع الحنيف.

ويبرز موضوع الأسرة ودورها في دعم الأبناء نفسيًا، ويؤكد هذا الموضوع أهمية الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للأبناء، تقوم على الحوار والاحتواء والتشجيع، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويساعدهم على مواجهة الضغوط والتحديات، ويسهم في بناء شخصيات سوية ومتوازنة.

ويُعد الأسبوع الثقافي أحد البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف بصفة منتظمة في مختلف المديريات الإقليمية، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، للإسهام في نشر الوعي، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية، وبناء الإنسان بناءً متكاملًا.

وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي وزير الأوقاف أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

ترشيحاتنا

واردات آسيا من النفط والوقود تتعافى في يوليو لكنها تبقى دون مستويات ما قبل حرب إيران

واردات آسيا من النفط والوقود تتعافى في يوليو لكنها تبقى دون مستويات ما قبل حرب إيران

وزيرا خارجية الإمارات و البحرين يبحثان هاتفيا مجمل التطورات الإقليمية

وزيرا خارجية الإمارات و البحرين يبحثان هاتفيا مجمل التطورات الإقليمية

انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية

انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد