الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» بجميع المديريات الإقليمية، وذلك في ٢٧ مسجدًا على مستوى الجمهورية، خلال المدة من الأحد ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م حتى الثلاثاء ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي ضمن جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية الهادفة إلى نشر صحيح الفكر، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وتنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، وفي مقدمتها: مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

ويتناول الأسبوع الثقافي ثلاثة موضوعات رئيسة، النجاح الحقيقي بين الدنيا والآخرة، ويتناول هذا الموضوع مفهوم النجاح في الإسلام، وأنه لا يقتصر على التفوق المادي أو الدنيوي، بل يقوم على تحقيق التوازن بين عمارة الأرض والعمل الصالح، والحرص على رضا الله تعالى، بما يجعل الإنسان ناجحًا في دنياه، وفائزًا في آخرته.

الرفق بالحيوان بين الشرع والسلوك

كما يتناول الأسبوع موضوع الرفق بالحيوان بين الشرع والسلوك، ويبرز هذا الموضوع عناية الإسلام بالحيوان، ويدعو إلى الرحمة به، والإحسان إليه، وعدم إيذائه أو تعذيبه، مؤكدًا أن الرفق بالحيوان خلق إسلامي أصيل، وسلوك حضاري يعكس القيم الإنسانية التي جاء بها الشرع الحنيف.

ويبرز موضوع الأسرة ودورها في دعم الأبناء نفسيًا، ويؤكد هذا الموضوع أهمية الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للأبناء، تقوم على الحوار والاحتواء والتشجيع، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويساعدهم على مواجهة الضغوط والتحديات، ويسهم في بناء شخصيات سوية ومتوازنة.

ويُعد الأسبوع الثقافي أحد البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف بصفة منتظمة في مختلف المديريات الإقليمية، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، للإسهام في نشر الوعي، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية، وبناء الإنسان بناءً متكاملًا.