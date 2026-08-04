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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدء فعاليات "قدرات" لذوي الهمم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بدء فعاليات "قدرات" لذوي الهمم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
بدء فعاليات "قدرات" لذوي الهمم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عبد الرحمن محمد

انطلقت أمس الاثنين، فعاليات مبادرة "قدرات" لتنمية المهارات الفنية لذوي الهمم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبدأت بالتدريب النظري لصناعة المعلقات "المكرمية"، ضمن فعاليات "صيفنا بهجة" التي ينظمها المجلس خلال الإجازة الصيفية.

تُعقد الدورة برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، على مدار 3 محاضرات بمقر المجلس، بتنظيم من الدكتورة هدى حميد - مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، مدير إدارة التحرير والنشر بالمجلس، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

فعاليات مبادرة قدرات

أوضح الأمين العام أن برنامج "صيفنا بهجة" يضم مجموعة من البرامج الثقافية والفنية والتأهيلية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وأن المجلس مستمر في إطلاق مبادرات نوعية تسهم في بناء الإنسان وصقل مهاراته وتمكين ذوي الهمم.

وأكدت مدير عام التحرير والنشر بالمجلس، أن اختيار فن المكرمية جاء لسهولة تعلمه وانخفاض تكلفته، ولدوره في تنمية المهارات الحركية الدقيقة وزيادة التركيز وتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين، مشيرة إلى أن مبادرة "قدرات" تهدف إلى إكساب ذوي الهمم حرفة تمكنهم من الإنتاج والاعتماد على النفس.

قدمت التدريب الأستاذة عايدة محمود حسن - مدرسة أشغال يدوية وفنية؛ حيث تناولت التعريف بالخامات وأنواع الخيوط المستخدمة في المكرمية مثل: المحلول والمجدول والسلسلة والقطن والكوردون.

كما شرحت النسب المستخدمة في الأعمال اليدوية موضحة أن النسبة في الأعمال الصغيرة تكون 1:4، وفي الأعمال الكبيرة 1:8، بالإضافة إلى التدريب على الغُرزة واتجاهها كأساس لتنفيذ أي منتج.

شهدت الدورة تفاعلاً وإقبالاً ملحوظًا من المشاركين من ذوي الهمم الذين بدأوا في تطبيق ما تعلموه عمليا تحت إشراف المدربة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بتأكيد أولياء الأمور على تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى في دعم أبنائهم من ذوي الهمم، وتوفير برامج تدريبية عملية تسهم في تنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع، معربين عن سعادتهم بمبادرتي "قدرات" و"صيفنا بهجة" التي فتحت أمام أبنائهم آفاقًا جديدة للتعلم والإنتاج.

فعاليات قدرات ذوي الهمم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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