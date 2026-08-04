منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية

تراجعت مستويات المياه في نهر الراين إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 150 عاماً، مع استمرار موجات الطقس الحار والجفاف في السيطرة على أجزاء واسعة من أوروبا، ما يهدد بتعطيل أحد أهم الممرات المائية التجارية في القارة لنقل الفحم والوقود والسلع الصناعية.

وقالت وكالة بلومبرج، تراجع منسوب المياه في منطقة كاوب، التي تعد نقطة اختناق رئيسية لحركة السفن المتجهة إلى جنوب ألمانيا وسويسرا، إلى 24 سنتيمتراً فقط ، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بدء رصد البيانات عام 1880، وفقاً لبيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي جمعتها جامعة ETH زيورخ.

ومع استمرار رابع موجة حر تشهدها أوروبا الغربية هذا الصيف، تزداد المخاوف من حدوث اختناقات لوجستية على النهر الذي يمتد لمسافة تقارب 1,290 كيلومترا من جبال الألب السويسرية إلى بحر الشمال.

وأدى انخفاض منسوب المياه بالفعل إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن النهري، بعدما اضطرت السفن إلى تقليص حمولاتها لتتمكن من الإبحار في المياه الضحلة.

وقفزت تكلفة نقل وقود الديزل من روتردام إلى كارلسروه الألمانية إلى أعلى مستوى منذ بدء بلومبرج تسجيل البيانات في عام 2009.

ويعد نهر الراين شريانا رئيسيا لنقل المشتقات النفطية، والكيماويات، والفحم، وخام الحديد والحبوب، والبضائع المنقولة بالحاويات. ورغم إمكانية نقل بعض الشحنات عبر السكك الحديدية، فإن ارتفاع تكاليف النقل يهدد بتقويض القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية أمام منافسيها في آسيا وأمريكا الشمالية.

ولم تقتصر آثار الجفاف على نهر الراين، إذ تراجعت أيضا مستويات المياه في نهر الدانوب، ما أثر في أنظمة الطاقة وأجج حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية.

وفي المجر، تسبب انخفاض منسوب مياه الدانوب في نقص المياه اللازمة لتبريد محطة باكس النووية، ما أجبرها على التوقف الكامل لأول مرة منذ بدء تشغيلها قبل 44 عامًا، وهو ما يحرم البلاد من نحو 40% من قدرتها على توليد الكهرباء ويزيد اعتمادها على واردات الطاقة.

كما اتخذت رومانيا خطوة غير مسبوقة لتعزيز تدفق المياه نحو محطتها النووية الوحيدة، عبر تفجير تشكيلات صخرية في نهر الدانوب لتحسين انسياب المياه.