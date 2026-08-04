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إصابة سفينة بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان بمضيق هرمز وفقدان أحد البحارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة سفينة بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان بمضيق هرمز وفقدان أحد البحارة

هرمز
هرمز
محمد على

تعرضت سفينة الشحن "مينوان بايونير"، التي ترفع علم ليبيريا، لإصابة بجسم غريب بالقرب من سواحل سلطنة عمان أثناء إبحارها في مضيق هرمز الثلاثاء، ما دفع الطاقم إلى مغادرة السفينة وفقدان أحد البحارة، وفقًا لمصادر أمنية بحرية.

وذكرت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، في بيان منفصل، أن "الجسم الغريب أصاب غرفة المحركات، واندلع حريق في منطقة إقامة الطاقة المشغل.

ويكافح الطاقم الحريق ويحتاج إلى مساعدة، في حين لا يزال المهندس الثالث المسئول في السفينة في عداد المفقودين".

ولم ترد شركة "موديون ماريتايم مانجمنت"، المشغلة للسفينة ومقرها اليونان، على طلب التعليق من قبل الصحافة الدولية.

وفاقم  هبوط حركة الشحن في الخليج التوتر القائم، إذ أغلقت إيران فعلياً حركة المرور عبر هذا المضيق الذي يمثل خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي، قبل أن تُفرض عليه حصاراً خلال الحرب.

وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ظلت بطيئة إلى حد كبير، حيث كانت ثلاث ناقلات وثلاث سفن شحن من بين السفن الست التي عبرت المضيق يوم الاثنين، بانخفاض عن سبع سفن في اليوم السابق.

الخليج إصابة سفينة سفينة بضائع مقذوف قرب مضيق هرمز

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