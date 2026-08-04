تحليق إسرائيلي مكثف فوق مناطق لبنانية وتحركات عسكرية جنوبًا

شهدت الأجواء اللبنانية، اليوم /الثلاثاء/، تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، وذلك على ارتفاع متوسط فوق جرود عكار والهرمل وصولًا إلى الحدود السورية، كما واصل التحليق في أجواء البقاع الشمالي.

ورُصد تحليق متواصل لطائرات مسيّرة إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.

وفي منطقة بعلبك، أفادت الأنباء بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق أجواء المدينة والبقاع، وذلك عقب انتهاء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين، من دون الإبلاغ عن غارات أو استهدافات.

أما في جنوب لبنان، فنفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا، بالتزامن مع رصد تحركات لآليات عسكرية من البلدة باتجاه حاريص.

كما أقدم جنود الاحتلال على إحراق المزيد من أشجار الزيتون في بلدة عدشيت القصير، في إطار الخروقات المتواصلة على طول المنطقة الحدودية.