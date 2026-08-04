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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روبيلا تطرح ألبومها الجديد كاركتر غدا

روبيلا
روبيلا
أحمد البهى

تستعد الفنانة الشابة روبيلا لطرح ثاني تجاربها الغنائية من خلال ألبوم يحمل عنوان كاركتر، المقرر طرحه غدا الاربعاء 5 أغسطس.

 

تفاصيل الألبوم: 

وبرز اسم روبيلا مؤخرا بعد تقديم عدد من الكليبات التي حملت توقيع المخرج أحمد علام، حيث يحمل الالبوم ​تنوعا موسيقيا وتجارب ذاتية، و​يضم 12 أغنية تشهد تنوعاً كبيراً في الأشكال الموسيقية والكلمات والألحان.

وتخوض روبيلا في هذا الألبوم تجربة متعددة المواهب، بعدما قامت بتوزيع 4 أغنيات بنفسها،  وكذلك ​تلحين 4 أغنيات أخرى، إضافة الى ​كتابة كلمات أغنيتين بالألبوم.

و​يشهد الألبوم تعاوناً فنياً مكثفاً بين روبيلا وعدد من الموزعين والملحنين والشعراء، منهم الموزعين محمد طعيمة، إسلام زهني، وأمجد سامي، والملحنين أحمد مصطفى، أحمد طناني، والمخرج أحمد علام، الذي شارك في كتابة عدد من الاغنيات.

​وتستعد الفنانة الشابة، لتصوير 4 أغنيات من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، لتقديمها بصرياً للجمهور خلال الفترة المقبلة،  تحت قيادة المخرج احمد علام. 

​من جانبها، أعربت الفنانة روبيلا عن حماسها الشديد لشغف الجمهور، واعدةً إياهم بتقديم ألبوم متنوع بُذل فيه جهد كبير، وصُنِع بدقة وحرفية عالية، ليليق بذائقة المستمع العربي وينال إعجاب الجميع فنياً وجماهيرياً.

الفنانة الشابة روبيلا روبيلا كاركتر

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