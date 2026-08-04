"سبايدر-مان: يوم جديد" يحقق أكبر افتتاحية لعطلة نهاية أسبوع في تاريخ شباك التذاكر بالشرق الأوسط

أعلنت إمباير إنترتينمنت (Empire Entertainment)، الموزّع السينمائي الحصري لشركة سوني بيكتشرز (Sony Pictures في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن تحقيق فيلم Spider-Man: Brand New Day انطلاقة تاريخية، مسجلاً أعلى إيرادات لعطلة نهاية أسبوع افتتاحية لفيلم في تاريخ شباك التذاكر في الشرق الأوسط.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حقق الفيلم إيرادات بلغت 18.4 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر على مستوى المنطقة، منها 7.4 مليون دولار أمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة و5.4 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية، لتكونا أكبر سوقين للفيلم في الشرق الأوسط. كما استقطب الفيلم أعداداً قياسية من الجماهير في كل من مصر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، مؤكداً المكانة المتنامية للشرق الأوسط كواحد من أبرز أسواق العروض السينمائية للأفلام العالمية الضخمة.

تفاصيل فيلم سبايدر مان

قال ماريو حداد جنيور، رئيس شركة إمباير إنترتينمنت:"عندما يحقق فيلم هذا المستوى من النجاح، فإنه يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الجماهير في منطقة الشرق الأوسط باتت تختار دور السينما كوجهتها الأولى للترفيه. كما يمثل النجاح اللافت لفيلم Spider-Man: Brand New Day محطة مهمة بالنسبة إلى إمباير إنترتينمنت، باعتباره الفيلم العاشر من سلسلة Spider-Man الذي تتولى توزيعه في منطقة الشرق الأوسط. ويتجسد هذا الإنجاز المكانة الراسخة لإحدى أكثر السلاسل السينمائية المحبوبة في العالم، والحماس الكبير الذي لا تزال تولّده لدى مختلف الأجيال. ويشكل هذا النجاح نقطة انطلاق قوية لنهجنا في توزيع الأفلام خلال المرحلة المقبلة."

ويأتي هذا النجاح الإقليمي بالتزامن مع الأداء العالمي اللافت للفيلم، حيث حقق Spider-Man: Brand New Day إيرادات تُقدّر بنحو 355 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وكندا، فيما بلغت إيراداته العالمية 927 مليون دولار أمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ليحقق ثاني أكبر افتتاح عالمي في تاريخ السينما.

ومع الإقبال الجماهيري الكبير والزخم المتواصل مع دخوله أسبوعه الثاني، من المتوقع أن يواصل Spider-Man: Brand New Day تحقيق نجاحه في دور السينما بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.