وول ستريت جورنال: حالة من عدم اليقين تكتنف قضية إعادة فتح مضيق هرمز بعد هجوم جديد

سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الثلاثاء الضوء على تعرض سفينة لهجوم جديد أثناء عبورها مضيق هرمز، في حين تعثرت المفاوضات الرامية إلى فتح الممر المائي بسبب خلاف حول الرسوم، الأمر الذي ألقى بظلاله على مستقبل هذا الممر الحيوي للطاقة، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب قرب التوصل إلى اتفاق .

ونقلت الصحيفة عن وكالة مراقبة حركة الملاحة البحرية التابعة للبحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة شحن تعرضت لهجوم بجسم مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان فجر الثلاثاء. ولم تكشف الوكالة عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة، إلا أن الحادثة تذكر مجددا بأن حركة الملاحة التجارية لا تزال عرضة للخطر، حتى مع مناقشة الدبلوماسيين لإعادة فتح المضيق.

وبموجب مقترح قيد المناقشة، ستدخل السفن المتجهة إلى الخليج عبر المياه الإيرانية، بينما ستمر السفن المغادرة للخليج عبر المياه العمانية دون دفع رسوم، وفقا لوسطاء إقليميين.

وبينما رحب الدبلوماسيون الإيرانيون مبدئيا بالاقتراح لأنه يبقي على قدر من السيطرة على المضيق، طالبت طهران بحق تحصيل رسوم، فضلا عن ضمانات ضد أي هجمات متجددة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي ورفع العقوبات النفطية، وفقا لما ذكره وسطاء. وقد رفضت الولايات المتحدة وحكومات المنطقة مطلب الرسوم، وأرادت ضمانات بعدم تهديد إيران ووكلائها لأراضيها، بحسب مسؤولين إقليميين رفيعي المستوى.

وبحسب الصحيفة تظهر هذه الإشارات المتضاربة - التي جاءت بعد تصريح ترامب بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز اليوم الثلاثاء - كيف لا تزال السيطرة على الممر المائي تلعب دورا محوريا في الصراع مع إيران.

من جانبه قالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث في الإمارات العربية المتحدة: "لا تزال الفجوة الرئيسية قائمة: إيران تريد تخفيف الحصار البحري والضغط العسكري أولا، بينما تريد واشنطن إعادة فتح المضيق وتقديم تنازلات إيرانية قبل تقديم أي تخفيف". قد نكون نقترب من تفاهم مؤقت محدود، لكننا ما زلنا بعيدين عن تسوية شاملة.

واشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أو حدوث تصعيد كبير في النزاع، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 و90 دولارا للبرميل.