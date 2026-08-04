عيار 21 بـ 5875 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل ترقب واسع لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات الخبراء بعودة الأسعار إلى الارتفاع تدريجيًا بعد فترة من التراجع النسبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، عند نحو 5875 جنيهًا، وهو ما يعتبره عدد من المتخصصين مستوى مناسبًا للراغبين في الشراء قبل أي تحركات سعرية متوقعة.

الذهب

وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الذهب في الأسواق، وأسباب توقعات الارتفاع، والعوامل المحلية والعالمية التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5035 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5875 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6714 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47000 جنيه.

الذهب

وأكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.



تحركات تدريجية بأسعار الذهب

الذهب





وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأكد أن الذهب يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.