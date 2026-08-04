قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل
عاصفة تهز عرش إنفانتينو.. تمرد داخل فيفا وتحركات لسحب الثقة قبل الانتخابات| تفاصيل
صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون مستفيد.. الخدمات الجديدة المقدمة من التأمينات الاجتماعية
جنرال موتورز تخسر رهانها على Apple CarPlay في سياراتها
الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة مياه لمدة 4 سنوات
الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات
حسين لبيب يشكر سفير الإمارات ويؤكد: نتطلع لتعزيز التعاون الرياضي العربي
لا تتوقف.. غارات من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الخزانة: أمريكا وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا
حمزة عبد الكريم يقنع برشلونة.. ويغير حسابات النادي في الميركاتو
تأكيدا لصدى البلد.. خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة في الجيزة
صعود أم هبوط جديد؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيار 21 بـ 5875 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل ترقب واسع لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات الخبراء بعودة الأسعار إلى الارتفاع تدريجيًا بعد فترة من التراجع النسبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، عند نحو 5875 جنيهًا، وهو ما يعتبره عدد من المتخصصين مستوى مناسبًا للراغبين في الشراء قبل أي تحركات سعرية متوقعة. 

الذهب
الذهب

وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الذهب في الأسواق، وأسباب توقعات الارتفاع، والعوامل المحلية والعالمية التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الذهب
الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

 

سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5035 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5875 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6714 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47000 جنيه.

سعر الذهب في السعودية
الذهب

وأكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.


تحركات تدريجية بأسعار الذهب

الذهب



وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأكد أن الذهب يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب الذهب المستثمرين سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

الخبز السياحي والفينو

بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أرشيفية

العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

ترشيحاتنا

النجم رامي عياش

رامي عياش يستعد لإحياء حفل ضخم في الساحل الشمالي

شيرين

شيرين عبدالوهاب تواصل البروفات استعدادًا لحفلها بالساحل الشمالي |صور

المهرجان القومي للمسرح

الليلة على مسرح السامر.. عرض من هوامش الجبرتي ضمن المهرجان القومي للمسرح

بالصور

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

منها الصداع والدوخة.. 7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد