ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وقفزة جديدة في عيار 21 والجنيه الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مفاجئًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، لتواصل الصعود مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، وسط قفزة جديدة في أسعار مختلف الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الجنيه الذهب، ما يعيد تحركات المعدن الأصفر إلى دائرة اهتمام المواطنين والمستثمرين.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم بنحو 23 جنيهًا مقارنة بسعره أمس، ليصل إلى 6703 جنيهات، مقابل 6680 جنيهًا أمس،

بينما زاد سعر الذهب عيار 21 بنحو 20.12 جنيه، مسجلًا 5865.12 جنيه، مقارنة بـ5845 جنيهًا أمس.

كما صعد سعر الذهب عيار 18 بنحو 17.25 جنيه، ليسجل 5027.25 جنيه، مقابل 5010 جنيهات أمس.

في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 161 جنيهًا، ليصل إلى 46921 جنيهًا، مقارنة بـ46760 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6703 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5865.12 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5027.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3910.08 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 208486.60 جنيه

بلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 182426 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 46921 جنيهًا.