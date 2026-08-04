شوبير يكشف تفاصيل جلسات التجديد داخل الأهلي: الفئة الأولى والإعلانات على الطاولة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء كثفت مفاوضاتها مع الرباعي إمام عاشور، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، لحسم الملف قبل السفر إلى معسكر إسبانيا.

وقال شوبير، خلال برنامجه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن إدارة الأهلي تسابق الزمن لإنهاء الاتفاق مع اللاعبين الأربعة قبل مغادرة البعثة إلى إسبانيا يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة الجدية، بعدما أصبحت الرؤية أكثر وضوحًا مقارنة بالفترة التي سبقت كأس العالم.

وأوضح أن الأهلي وضع الرباعي ضمن الفئة الأولى في سلم الرواتب، مع مناقشة جميع التفاصيل الخاصة بالعقود، بما في ذلك المكافآت ونسب الإعلانات، مؤكدًا أن النادي يعمل أيضًا على توفير فرص إعلانية للاعبين بما يحقق استفادة للطرفين.

وأضاف شوبير أن المفاوضات تشهد تقدمًا كبيرًا، موضحًا أن اثنين من الرباعي أصبحا قريبين جدًا من التوقيع الرسمي، بينما اقترب اللاعبان الآخران من التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن إدارة الأهلي ترغب في حسم الملف بالكامل قبل السفر، خاصة مع ضيق الوقت بسبب معسكر إسبانيا واستئناف منافسات الدوري مباشرة عقب العودة.

وأشار إلى أن الاجتماعات يقودها كل من سيد عبد الحفيظ، ووائل جمعة، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، مؤكدًا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه يتوقع تجديد عقود الرباعي، ما لم تطرأ أي مفاجآت خلال الساعات المقبلة.