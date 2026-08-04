شوبير: مستحقات صلاح مصدق لدى الزمالك تضاعفت إلى 800 ألف دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة نادي الزمالك مع المدافع المغربي صلاح مصدق، مؤكدًا أن التأخر في سداد مستحقات اللاعب تسبب في تضاعف قيمة المبلغ المستحق عليه.

وأوضح شوبير أن مستحقات اللاعب كانت تبلغ نحو 400 ألف دولار، إلا أن عدم الالتزام بمواعيد السداد أدى إلى ارتفاعها إلى 800 ألف دولار، وهو ما تسبب في استمرار أزمة إيقاف القيد التأديبي للنادي.

وأشار إلى أن الزمالك سبق أن توصل لاتفاق مع اللاعب، حصل بموجبه على 400 ألف دولار، على أن يتسلم الدفعة المتبقية بنهاية شهر يوليو، لكن عدم الوفاء بهذا الموعد دفع اللاعب إلى التمسك بكامل حقوقه ورفض أي محاولات لتأجيل السداد.

وأكد شوبير أن استمرار الأزمة قد يدفع اللاعب إلى اتخاذ خطوات قانونية جديدة، وهو ما يجعل إدارة الزمالك مطالبة بسرعة إنهاء الملف لتجنب أي عقوبات إضافية.