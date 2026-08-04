وزيرة الإسكان: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتطوير أدوات التواصل مع المواطنين، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات والبيانات المتعلقة بقطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفير المعلومات بصورة أكثر سرعة ودقة وشفافية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.

وشددت على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الموقع الإلكتروني المطور، بما يتيح تقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، وسرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات، وتسهيل البحث والاستعلام عن الخدمات والمشروعات والطروحات وقرارات الوزارة، مع دراسة توفير أدوات تفاعلية ذكية تساعد المستخدم في الوصول إلى احتياجاته بصورة مبسطة وسريعة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أهمية أن يراعي الموقع في تصميمه وتطويره احتياجات مختلف فئات المستخدمين، وأن يتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التصفح وتحديث المحتوى بصورة مستمرة، مع توفير تجربة رقمية متكاملة تعكس حجم وتنوع اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، وأن يمثل نقلة نوعية في أدوات التواصل بين الوزارة والمواطنين.

وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتصميم الموقع الالكتروني، حيث وجهت وزيرة الإسكان بأن يتضمن الموقع محتوى متكاملًا يعكس حجم وتنوع المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يشمل قطاعات الإسكان، والمرافق، والمدن الجديدة، والتنمية العمرانية، والأحوزة العمرانية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع إتاحة مقاطع فيديو وصور تعريفية بالمشروعات المختلفة، بما يسهم في تعريف المواطنين بحجم ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف ربوع الجمهورية.

كما وجهت بأن يتم تخصيص قسم متكامل بالموقع الالكتروني للوزارة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين ومنظومة الاستجابة السريعة، وربطه بآليات المتابعة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الانتهاء منها، في إطار الحرص على تعزيز منظومة الاستجابة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام الاجتماع أكدة الوزيرة أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، لضمان تحديث البيانات والمعلومات وإتاحتها على الموقع بصورة دورية، بما يضمن تقديم محتوى دقيق وموثوق، ويحقق الاستفادة القصوى من الموقع باعتباره إحدى أهم أدوات التواصل الرقمي مع المواطنين.