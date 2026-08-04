مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يبدأ بعض الأطفال في الشعور بالتوتر والخوف من العودة إلى المدرسة، وهو أمر طبيعي لدى كثير منهم، خاصة عند الانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة أو تغيير المدرسة أو بعد الإجازة الصيفية الطويلة، لكن في بعض الحالات، قد يتطور هذا القلق إلى مشكلة تؤثر في نوم الطفل وشهيته وأدائه الدراسي.

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

ويؤكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن قلق العودة إلى المدرسة ليس مجرد دلع أو رفض للمذاكرة، بل قد يكون استجابة نفسية طبيعية تحتاج إلى احتواء من الأسرة، موضحًا أن اكتشاف العلامات مبكرًا يساعد على التعامل معها قبل أن تتفاقم.

ما هو قلق العودة إلى المدرسة؟

قال الدكتور محمد هاني إن قلق العودة إلى المدرسة هو شعور بالخوف أو التوتر المرتبط بالذهاب إلى المدرسة أو مواجهة البيئة الدراسية، وقد يظهر قبل بداية الدراسة بأيام أو أسابيع، ويختلف في شدته من طفل لآخر.

وأضاف أن الأطفال الأصغر سنًا يكونون أكثر عرضة لهذا القلق، لكنه قد يظهر أيضًا لدى المراهقين نتيجة الضغوط الدراسية أو الاجتماعية.

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة

الشكوى المتكررة من آلام جسدية

قد يشتكي الطفل من ألم في البطن أو الصداع أو الغثيان، خاصة في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة، دون وجود سبب عضوي واضح.

اضطرابات النوم

من العلامات الشائعة صعوبة النوم، أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا، أو رؤية كوابيس مرتبطة بالمدرسة.

فقدان الشهية

قد يرفض الطفل تناول الإفطار أو تقل شهيته للطعام مع اقتراب موعد الدراسة.

التعلق الزائد بالوالدين

أوضح استشاري الصحة النفسية أن الطفل قد يرفض الابتعاد عن والديه أو يبكي عند الحديث عن المدرسة أو عند توصيله إليها.

الانفعال والعصبية

قد يصبح الطفل سريع الغضب أو كثير البكاء أو أكثر حساسية من المعتاد.

رفض الحديث عن المدرسة

يتجنب بعض الأطفال أي حديث عن الدراسة أو الكتب أو المعلمين، وقد يغيرون الموضوع عند سؤاله عن العام الدراسي.

فقدان الاهتمام بالأنشطة

قد ينسحب الطفل من اللعب أو الأنشطة التي كان يستمتع بها، بسبب شعوره المستمر بالقلق.

صعوبة التركيز

يشير الدكتور محمد هاني إلى أن القلق قد يؤثر في قدرة الطفل على التركيز أو تذكر المعلومات حتى قبل بدء الدراسة.

أسباب قلق العودة إلى المدرسة

وأوضح أن هناك عدة أسباب قد تقف وراء هذه المشكلة، منها:

الخوف من الانفصال عن الوالدين.

الانتقال إلى مدرسة جديدة.

التعرض للتنمر.

الخوف من الامتحانات أو التحصيل الدراسي.

صعوبة تكوين صداقات.

التعرض لتجربة سلبية سابقة داخل المدرسة.

كيف تساعد طفلك على تجاوز القلق؟

قدم الدكتور محمد هاني مجموعة من النصائح للأهل، تشمل:

التحدث مع الطفل والاستماع إلى مخاوفه دون سخرية أو لوم.

إعادة تنظيم مواعيد النوم قبل بدء الدراسة بأيام.

زيارة المدرسة مسبقًا إذا كانت جديدة على الطفل.

تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره.

تجنب تخويفه بالمدرسة أو المعلمين كوسيلة للعقاب.

إشراكه في شراء المستلزمات المدرسية لزيادة حماسه.

مدحه عند إظهار أي تقدم في التكيف مع المدرسة.

متى يجب استشارة مختص؟

وأكد استشاري الصحة النفسية أن الأسرة يجب أن تستشير طبيبًا أو أخصائيًا نفسيًا إذا: