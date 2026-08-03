قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر
الحكومة تبدأ مبكرا الترتيب لموسم الحج القادم وتشدد على الالتزام بالضوابط الصحية والطبية
حظر بيع الهواء | قرار عاجل في الأعلى للإعلام بإيقاف البرامج المخالفة
إغلاق أغنية تووليت المثيرة للجدل بعد اتهامات باستخدام لحن وليد سعد
بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد
توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور
4 إجراءات رسمية في الحكومة بشأن موسم الحج 2027
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة
بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى
فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد الزلزال.. علمي طفلك الإسعافات الأولية وكيف يتصرف عند الشعور بهزة أرضية

زلزال
زلزال
أسماء عبد الحفيظ

بعد شعور عدد من المواطنين بهزة أرضية، تزايدت تساؤلات أولياء الأمور حول الطريقة الصحيحة لتوعية الأطفال بكيفية التصرف عند وقوع زلزال، إذ يؤكد خبراء السلامة أن التدريب المسبق للأطفال على خطوات بسيطة قد يقلل من شعورهم بالخوف ويساعدهم على التصرف بطريقة آمنة.

ويشير المتخصصون إلى أن الأطفال قد يشعرون بالذعر عند حدوث الهزات الأرضية، لذلك فإن تعليمهم قواعد السلامة والإسعافات الأولية يعد جزءًا مهمًا من الاستعداد لمثل هذه المواقف.

اشرحي لطفلك ما هو الزلزال

ابدئي بشرح مفهوم الزلزال لطفلك بلغة بسيطة تناسب عمره، مع التأكيد على أن الهزات الأرضية غالبًا ما تنتهي خلال وقت قصير، وأن الالتزام بالتعليمات يساعد على الحفاظ على السلامة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وتجنبي استخدام عبارات قد تزيد من خوفه أو شعوره بالقلق.

علميه قاعدة "انبطح.. احتمِ.. وتمسك"

من أهم الإرشادات التي توصي بها الجهات المختصة عند الشعور بزلزال:

  • الانبطاح على الأرض لتجنب السقوط.
  • الاحتماء أسفل طاولة أو مكتب متين إذا كان متاحًا.
  • التمسك بالطاولة أو مكان الاحتماء حتى تتوقف الهزة.

وإذا لم تتوفر طاولة، يمكن الاحتماء بجوار جدار داخلي بعيدًا عن النوافذ والأشياء القابلة للسقوط.

الابتعاد عن النوافذ

احرصي على أن يعرف طفلك ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية والمرايا والخزائن المرتفعة أثناء الهزة، لأن هذه الأشياء قد تتعرض للكسر أو السقوط.

لا يستخدم المصعد

اشرحي لطفلك أنه لا يجب استخدام المصعد أثناء الزلزال أو بعده مباشرة، لأن انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى توقفه.

ويكون استخدام السلالم أكثر أمانًا بعد التأكد من انتهاء الهزة وعدم وجود مخاطر.

ماذا يفعل إذا كان خارج المنزل؟

إذا كان الطفل في فناء المدرسة أو في مكان مفتوح، فيجب أن يبتعد عن المباني المرتفعة وأعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات، وأن يتوجه إلى مكان مفتوح حتى تنتهي الهزة.

الإسعافات الأولية بعد الزلزال

بعد انتهاء الهزة، افحصي طفلك سريعًا للتأكد من عدم وجود إصابات أو نزيف.

وفي حال وجود جرح بسيط:

  • اغسلي الجرح بالماء النظيف.
  • اضغطي على مكان النزيف باستخدام شاش أو قطعة قماش نظيفة.
  • غطي الجرح بضمادة معقمة.

أما إذا كانت الإصابة شديدة أو اشتبهتِ في وجود كسر أو إصابة في الرأس، فلا تحركي الطفل إلا عند الضرورة، واطلبي المساعدة الطبية فورًا.

جهزي حقيبة طوارئ

ينصح الخبراء بتجهيز حقيبة طوارئ يسهل الوصول إليها، تحتوي على مياه للشرب، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وصندوق إسعافات أولية، وأدوية ضرورية، وصفارة، ونسخة من أرقام الطوارئ.

التدريب يقلل الخوف

يؤكد خبراء السلامة أن إجراء تدريب منزلي بسيط مع الأطفال على كيفية التصرف عند وقوع زلزال يساعد على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويقلل من حالة الذعر إذا تعرضوا لهزة أرضية حقيقية.

كما ينصح بعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة أمام الأطفال، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مع طمأنتهم بأن الالتزام بإرشادات السلامة هو أفضل وسيلة للحفاظ على أنفسهم عند حدوث أي هزة أرضية.

الزلزال الإسعافات الأولية هزة أرضية هزات أرضية زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد