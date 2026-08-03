بعد الزلزال.. علمي طفلك الإسعافات الأولية وكيف يتصرف عند الشعور بهزة أرضية

بعد شعور عدد من المواطنين بهزة أرضية، تزايدت تساؤلات أولياء الأمور حول الطريقة الصحيحة لتوعية الأطفال بكيفية التصرف عند وقوع زلزال، إذ يؤكد خبراء السلامة أن التدريب المسبق للأطفال على خطوات بسيطة قد يقلل من شعورهم بالخوف ويساعدهم على التصرف بطريقة آمنة.

ويشير المتخصصون إلى أن الأطفال قد يشعرون بالذعر عند حدوث الهزات الأرضية، لذلك فإن تعليمهم قواعد السلامة والإسعافات الأولية يعد جزءًا مهمًا من الاستعداد لمثل هذه المواقف.

اشرحي لطفلك ما هو الزلزال

ابدئي بشرح مفهوم الزلزال لطفلك بلغة بسيطة تناسب عمره، مع التأكيد على أن الهزات الأرضية غالبًا ما تنتهي خلال وقت قصير، وأن الالتزام بالتعليمات يساعد على الحفاظ على السلامة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وتجنبي استخدام عبارات قد تزيد من خوفه أو شعوره بالقلق.

علميه قاعدة "انبطح.. احتمِ.. وتمسك"

من أهم الإرشادات التي توصي بها الجهات المختصة عند الشعور بزلزال:

الانبطاح على الأرض لتجنب السقوط.

الاحتماء أسفل طاولة أو مكتب متين إذا كان متاحًا.

التمسك بالطاولة أو مكان الاحتماء حتى تتوقف الهزة.

وإذا لم تتوفر طاولة، يمكن الاحتماء بجوار جدار داخلي بعيدًا عن النوافذ والأشياء القابلة للسقوط.

الابتعاد عن النوافذ

احرصي على أن يعرف طفلك ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية والمرايا والخزائن المرتفعة أثناء الهزة، لأن هذه الأشياء قد تتعرض للكسر أو السقوط.

لا يستخدم المصعد

اشرحي لطفلك أنه لا يجب استخدام المصعد أثناء الزلزال أو بعده مباشرة، لأن انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى توقفه.

ويكون استخدام السلالم أكثر أمانًا بعد التأكد من انتهاء الهزة وعدم وجود مخاطر.

ماذا يفعل إذا كان خارج المنزل؟

إذا كان الطفل في فناء المدرسة أو في مكان مفتوح، فيجب أن يبتعد عن المباني المرتفعة وأعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات، وأن يتوجه إلى مكان مفتوح حتى تنتهي الهزة.

الإسعافات الأولية بعد الزلزال

بعد انتهاء الهزة، افحصي طفلك سريعًا للتأكد من عدم وجود إصابات أو نزيف.

وفي حال وجود جرح بسيط:

اغسلي الجرح بالماء النظيف.

اضغطي على مكان النزيف باستخدام شاش أو قطعة قماش نظيفة.

غطي الجرح بضمادة معقمة.

أما إذا كانت الإصابة شديدة أو اشتبهتِ في وجود كسر أو إصابة في الرأس، فلا تحركي الطفل إلا عند الضرورة، واطلبي المساعدة الطبية فورًا.

جهزي حقيبة طوارئ

ينصح الخبراء بتجهيز حقيبة طوارئ يسهل الوصول إليها، تحتوي على مياه للشرب، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وصندوق إسعافات أولية، وأدوية ضرورية، وصفارة، ونسخة من أرقام الطوارئ.

التدريب يقلل الخوف

يؤكد خبراء السلامة أن إجراء تدريب منزلي بسيط مع الأطفال على كيفية التصرف عند وقوع زلزال يساعد على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويقلل من حالة الذعر إذا تعرضوا لهزة أرضية حقيقية.

كما ينصح بعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة أمام الأطفال، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مع طمأنتهم بأن الالتزام بإرشادات السلامة هو أفضل وسيلة للحفاظ على أنفسهم عند حدوث أي هزة أرضية.