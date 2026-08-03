تهديدات الحوثي تربك الملاحة.. ناقلات سعودية عملاقة تبتعد عن باب المندب

أفادت وكالة “رويترز”، بأن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيّرت مسارها في خليج عدن خلال الأيام الأخيرة، وسط تهديدات من الحوثيين المدعومين من إيران.

ووفقاً لبيانات أنظمة التعريف الآلي التي جمعتها “رويترز”، اختارت الناقلات- التي كانت عائدة من وجهات في آسيا خالية من البضائع- تجنب المرور عبر مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وذلك بالإبحار في تشكيل موحد باتجاه جنوب أفريقيا.

وكان الحوثيون في اليمن- الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من ساحلها على البحر الأحمر- قد أعلنوا في 20 يوليو، فرض حصار على السفن السعودية.

ومنذ ذلك الحين، أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات على ناقلات نفط سعودية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم، أن ناقلتي نفط محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفنا.