بيانات ملاحية: عبور 43 سفينة لنقل ​السلع الأساسية مضيق باب ‌المندب

نجحت 39 سفينة لنقل السلع الأساسية في عبور مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو.
وبحسب بيانات ملاحية ؛ فقد شهد اليوم الأربعاء عبور 5 سفن حتي الأن من المضيق ذاته.
وتشير البيانات الملاحية إلى أن اثنتان من السفن الخمس التي خرجت من مضيق باب المندب اليوم كانتا تحمل النفط الخام، وهما الناقلة العملاقة (صوفيا) والناقلة متوسطة الحجم (أوشن لوريت).
وقالت بيانات تتبع السفن من شركة كبلر " عبرت 39 سفينة المضيق أمس إذ دخلت 20 منه وخرجت 17 ، ومن بين السفن المغادرة ثلاث ناقلات تحمل نفطا خاما وكذلك ومن بين السفن الداخلة للمضيق، كانت هناك ناقلتان تحملان منتجات بتروكيماوية. وربما لا تزال بعض السفن تبحر مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال بها.
وأظهرت بيانات كبلر أن ثماني سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء إذ دخلت خمس وخرجت ثلاث، في حين عبرت سفينة واحدة حتى الآن اليوم الأربعاء