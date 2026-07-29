بيانات ملاحية: عبور 43 سفينة لنقل ​السلع الأساسية مضيق باب ‌المندب

نجحت 39 سفينة لنقل ​السلع الأساسية في عبور مضيق باب ‌المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو.

وبحسب بيانات ملاحية ؛ فقد شهد اليوم الأربعاء عبور 5 سفن حتي الأن من المضيق ذاته.

وتشير البيانات الملاحية إلى أن اثنتان من السفن الخمس ​التي خرجت من مضيق باب ​المندب اليوم كانتا تحمل النفط الخام، وهما الناقلة العملاقة (صوفيا) والناقلة متوسطة الحجم (أوشن لوريت).



وقالت بيانات تتبع ​السفن من شركة كبلر " عبرت ​39 سفينة المضيق أمس إذ دخلت 20 ‌منه ⁠وخرجت 17 ، ومن بين السفن المغادرة ثلاث ناقلات تحمل نفطا خاما وكذلك ومن بين السفن الداخلة للمضيق، كانت ​هناك ناقلتان ​تحملان منتجات ⁠بتروكيماوية. وربما لا تزال بعض السفن تبحر مع إطفاء ​أجهزة الإرسال والاستقبال بها.

وأظهرت ​بيانات ⁠كبلر أن ثماني سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء ⁠إذ ​دخلت خمس وخرجت ثلاث، ​في حين عبرت سفينة واحدة حتى الآن ​اليوم الأربعاء