مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية

استنكر مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة من الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأكد مجلس التعاون الخليجي في بيان له على تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه ؛ أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

واكد على أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين.

وشدد مجدداً على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.



وبيّن الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.​