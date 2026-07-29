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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

استنكر مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة من الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأكد مجلس التعاون الخليجي في بيان له  على تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه ؛ أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

 واكد على أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين.

وشدد مجدداً على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
 

وبيّن الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.​

مجلس التعاون الخليجي العراق إيران جاسم محمد البديوي

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