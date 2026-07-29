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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات للحشد الشعبي في كل البلاد.. لماذا وقعت غارات أمريكية وسعودية بالعراق؟

اقلاع الطائرات الحربية
اقلاع الطائرات الحربية
محمد على
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات دقيقة بالتعاون مع القوات السعودية ضد مسلحين موالين لإيران في شرق العراق.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)  أن طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية قصفت عدة مواقع لتخزين الأسلحة والإمدادات اللوجستية.

أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية جاءت عقب أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية. 

واتهم الجيش الأمريكي الحرس الثوري الإيراني بتوجيه هذه الضربات ضد القوات الأمريكية وبنية الطاقة السعودية التحتية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات على القوات الأمريكية فشلت.

في وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أحبطت محاولة إيرانية "لشن هجوم مفاجئ" باستخدام عدة صواريخ باليستية أطلقت على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وشدد  الجيش الأمريكي اعتراض جميع الصواريخ.

 وبينما لم تحدد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) هدفها المقصود، أفادت وكالة أنباء أكسيوس الأمريكية بأنها كانت متجهة نحو قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن.

وجاء الهجوم على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية على إيران قد تم تعليقها لإعطاء المفاوضات مزيداً من الوقت.

من جانبها، زعمت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية أن الضربة الأمريكية والسعودية "أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص".
 

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي مظلة من الميليشيات المتحالفة مع إيران ، أن الولايات المتحدة والسعودية قصفتا منشآتها في جميع أنحاء العراق يوم الأربعاء.

أفادت قوات الحشد الشعبي أن الضربة استهدفت مقرها الرئيسي في البصرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص لم تحددهم.

وقالت قوات الحشد الشعبي إن الضربات تمثل "تصعيداً خطيراً للغاية" وتنتهك سيادة العراق.

ألقت الولايات المتحدة باللوم على الميليشيات المدعومة من إيران في العراق في الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة وعلى البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية.

القوات الأمريكية والسعودية لإيران العراق الشرق الأوسط

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