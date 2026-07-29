بشرى لـ "حمزة عبدالكريم"..هانز فليك يراهن على مواهب لا ماسيا في معسكر برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني عن سعادة هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة بأداء لاعبي لاماسيا خلال معسكر الفريق في إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن هانز فليك معجب بأداء بعض اللاعبين الشباب ولفتوا أنظاره خلال معسكر الفريق بإنجلترا وقد يعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة.

ويتابع فليك أداء كلا من برايان فاريناس وتومي ماركيز في خط الوسط، وجوفر تورينتس وهيكتور فورت في الدفاع، بجانب آلڤارو كورتيس في مركز قلب الدفاع.

ويواصل فليك مراقبة لاعبي خط الهجوم وفي مقدمتهم أوسكار جيستا وحمزة عبدالكريم وإبريما تونكارا وأليكس غونزاليس، وأشارت الصحيفة إلى وجود قناعه لدى المدرب بأن بعضهم قادر على منح الفريق حلولًا إضافية هذا الموسم.

واختتمت الصحيفة تقريرها إلى أن فليك قد يحول بعض الأسماء من الأكاديمية إلى أوراق مهمة في مشروع برشلونة الجديد والاستعانه بهم على مدار الموسم المقبل.