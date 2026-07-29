"الدفاع السعودية": شن ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لميليشيات إرهابية بالعراق مرتبطة باستهدافات منشآت بترولية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي شن ضربات نوعية محددة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية ضد أهداف تابعة لميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق، مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وقال اللواء المالكي - في بيان له فجر اليوم / الأربعاء / أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - إنه إلحاقًا للبيانين الصادرين من الوزارة يومي الاثنين والثلاثاء بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف أنه وانطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وشدد اللواء المالكي على المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.