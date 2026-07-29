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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا.. روسيا تعلن استهداف سفينتين في البحر

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ طائرات مسيرة روسية هجوما ضد سفينتي شحن جاف في البحر شرق أوديسا كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى مينائي أوديسا وتشيرنومورسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : تواصل قواتنا استهداف الموانئ والسفن الأوكرانية المستخدمة لصالح الجيش الأوكراني حيث أصابت منشآت لتخزين الشحنات العسكرية وخزانات وقود في ميناء نيكولايف.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء مواصلة استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن، كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية إلى موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، بالإضافة إلى استهداف منشآت البنية التحتية لمحطة الشحنات العابرة، إضافة إلى خزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف.

كما تم تدمير سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، بالإضافة إلى سفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية ميناء نيكولايف ميناء أوديسا

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