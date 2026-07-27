الدفاع الروسية تعلن إسقاط 276 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 276 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "خلال الليلة الماضية أسقطت منظومات الدفاع الجوي 276 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك ونيجني نوفغورود وأوريول وبينزا وروستوف وتولا وأوليانوفسك وياروسلافل وموسكو، وجمهوريات القرم وتتارستان وأودمورتيا وإقليم كراسنودار وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

وتسببت الهجمات على روستوف مساء أمس بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بالإضافة إلى اندلاع حرائق في منشآت خاصة ومستودعات ومنازل.

و من جهة أخرى، أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 8 مقاطعات، محذرة من ضربات جوية روسية.

ووفقا لبيانات الخرائط فإن صفارات الإنذار تدوي حاليا في مقاطعات كييف وتشيركاسي وكيروفوغراد وخاركوف ودنيبروبتروفسك وسومي وبولتافا وتشيرنيغيف.