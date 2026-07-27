محافظ الوادي الجديد تتابع بدء أعمال رصف طريق الخارجة-الداخلة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة، ومعدلات الإنجاز و دفع نسب التنفيذ يرافقها السيد عمار منصور رئيس المركز، والمهندس علاء عبد العال مدير عام هيئة الطرق بالمحافظة.

واستهلت جولتها بمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق الخارجة/الداخلة، وموقف الأعمال بالقطاع الممتد من الكيلو 120 حتى الكيلو 140، والتي تم سحبها بقرار السيدة المحافظ لعدم الالتزام بالبرنامج الزمني ومعايير التنفيذ، في مارس الماضي، مع إسناد الأعمال إلى مقاول آخر جاد لضمان سرعة استكمال المشروع والانتهاء منه وفق المواصفات الفنية المعتمدة. مشيرةً إلى استمرار العمل بطريق الخارجة/أبو طرطور، الذي تم استئناف العمل به الشهر الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز به نحو 28%، مؤكدةً أن المحافظة تتابع بصورة دورية تنفيذ مشروعات الطرق، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أي معوقات، بما يضمن الإسراع في رفع كفاءة شبكة الطرق الإقليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وصرّحت المحافظ أنه تم سحب الأعمال لعدم الجدية مارس الماضي وإعادة طرحها بما يضمن الإسراع في معدلات التنفيذ، وانتهاء الأعمال وفقًا للمواعيد المقررة، حيثُ يمثل طريق الخارجة - الداخلة شريانًا حيويًا هامًا يربط بين أكبر مراكز المحافظة، ويسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة المواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة والاستثمار الزراعي والعمراني بالمحافظة.