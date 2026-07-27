ناقد: رشدي أباظة ممثل عالمي متكامل.. وفريد شوقي صاحب تأثير كبير في السينما

أكد الناقد الفني أمجد مصباح أن النجمين الراحلين رشدي أباظة وفريد شوقي تركا تأثيرًا كبيرًا في تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى أن لكل منهما بصمة فنية لا تُنسى.

رشدي أباظة فنانًا متكاملًا

وقال مصباح خلال صباح الخير يا مصر إن رشدي أباظة كان فنانًا متكاملًا، جمع بين الموهبة الاستثنائية والحضور الطاغي والوسامة، مؤكدًا أنه كان ينجح في تقديم كل شخصية بأفضل صورة ممكنة، وهو ما جعله من أبرز نجوم الشاشة العربية، ووصفه بأنه "ممثل عبقري ذو مستوى عالمي".

وأضاف أن فريد شوقي أيضًا يعد من أعمدة الفن المصري، حيث استطاع بأعماله المتنوعة أن يترك إرثًا فنيًا كبيرًا، وأن يحافظ على مكانته كواحد من أهم نجوم السينما عبر الأجيال.