مهاري وجريء.. رانيا فريد شوقي تشيد بلاعب المنتخب هيثم حسن

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بموهبة لاعب منتخب مصر هيثم حسن، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: “في حب هيثم حسن لاعب جريء، مهاري، موهوب، وذكي. بيعرف إمتى يغامر، وإمتى يمرر، وإمتى يحتفظ بالكورة. والأجمل من كل ده إنه بيلعب بروح، ويقاتل على كل كرة”.

وتابعت: “كل الاحترام والتقدير... فالموهبة تصنع لاعبًا، أما الروح فتصنع اسمًا يبقى”.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.