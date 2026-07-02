رانيا فريد شوقي عن مشاركتها في فيلم «الحافي»: أجسد طبيبة نفسية تواجه الدجل |خاص

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي تفاصيل مشاركتها في أحدث افلامها «الحافي»، موضحة أنها تقدم خلاله شخصية طبيبة نفسية تواجه ظاهرة الدجل والشعوذة من منظور علمي.

وأوضحت رانيا فريد شوقي فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : أن الفيلم يناقش قضية لا تزال موجودة في المجتمع رغم تطور الزمن، مؤكدة أن الشخصية التي تجسدها تعتمد على العلم في مواجهة الخرافات والممارسات غير الصحيحة.

وأضافت رانيا فريد شوقي أن حماسها للعمل جاء نتيجة طبيعة الموضوع المطروح، إلى جانب وجود مجموعة من النجوم المشاركين، ما شكل عامل جذب قوي لها للمشاركة في الفيلم.

فيلم الحافي

فيلم “الحافي” بطولة إلهام شاهين وعمرو عبد الجليل وأميرة فتحي، ومن تأليف محمد الغيطي.

مسرحية "مش روميو وجوليت"

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين رانيا فريد شوقي، على الحجار، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، ، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل .